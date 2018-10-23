Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 567,1 milyon lira borçlandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci ihalede 2 yıl (658 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 24,49 ve bileşik faiz yüzde 25,98 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 355,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 715 milyon lira, net satış 730,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 234,5 milyon liralık teklif alındı ve 628,1 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine bugün düzenlenen ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 20,38, bileşik faiz yüzde 21,42 oldu.



Nominal teklifin 839 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 257 milyon lira, net satış 254,8 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 110 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 145 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 343,5 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, bugün gerçekleştirilen 2 ihalede piyasaya toplam 3 milyar 567,1 milyon lira borçlandı.

