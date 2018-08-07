Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 84,1 milyon lira borçlandı. Hazine, ilk ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.İhalede...

Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 84,1 milyon lira borçlandı.

Hazine, ilk ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 21, bileşik faiz yüzde 22,1 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 359 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 614 milyon lira, net satış 539,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 750 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 137,5 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 1 milyar 554,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 679,3 milyon lira, net satış 676,9 milyon lira, reel basit faiz yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 390 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 80 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 40 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 4 milyar 84,1 milyon lira borçlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HazineTahvil Ihalesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5