Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Hazine 6,3 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 6 milyar 334,1 milyon lira borçlandı.Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını...

Hazine 6,3 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 6 milyar 334,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,64, bileşik faiz yüzde 10,93 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 253,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 147 milyon lira, net satış 2 milyar 164,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 4 milyar 197,4 milyon lira teklif alındı ve net 1 milyar 595 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,82 oldu. İhalede 1 milyar 520 milyon liralık teklif gelirken, 565 milyon liralık nominal satış, 571,3 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 3 milyar 980 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 353,2 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 6 milyar 334,1 milyon lira borçlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HazineTahvil Ihalesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5