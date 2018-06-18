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Hazine 6,7 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 721,9 milyon lira borçlandı.Hazine Müsteşarlığı, birinci ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını...

Hazine 6,7 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 721,9 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, birinci ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 16,56 ve bileşik faiz yüzde 17,24 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 610 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 844 milyon lira, net satış 834 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 596 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 947 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine bugün düzenlenen ikinci ihalede ise 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,15 ve reel bileşik faiz yüzde 3,17 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 762 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 172 milyon lira, net satış 1 milyar 220,9 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 400 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, bugün gerçekleştirilen 2 ihalede piyasaya toplam 6 milyar 721,9 milyon lira borçlandı.

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Hazine MüsteşarlığıTahvil Ihalesi
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