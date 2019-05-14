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Hazine 7,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 7,6 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 23,88 ve bileşik faiz yüzde 25,31 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 550 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 730 milyon lira, net satış 1 milyar 673,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 254 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 991,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 590 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 6 yıl (2275 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10,17 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 726 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 216 milyon lira, net satış 1 milyar 162,9 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, toplam 7 milyar 580,1 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
IhaleHazine Ve Maliye BakanlığıDevlet Tahvili
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