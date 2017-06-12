Hazine 7,8 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 7 milyar 760,9 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede, 14 ay (420 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,34, bileşik faiz yüzde 11,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 514,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 402,8 milyon lira, net satış 356,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından net 1 milyar 387,7 milyon lira teklif geldi ve net 485,7 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 10,4, bileşik faiz de yüzde 10,67 oldu. İhalede 4 milyar 276,3 milyon liralık nominal teklif gelirken, 2 milyar 415 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 538,8 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 970 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 824 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 129,6 milyon liralık bölümü karşılandı.

Üçüncü ihalede, 6 yıl (2338 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,4 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,71 reel bileşik faiz 2,73 oldu. İhalede 722 milyon liralık nominal teklif gelirken, 314 milyon liralık nominal satış, 434,9 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 500 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 786 milyon liralık teklifin ise 835,8 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 7 milyar 760,9 milyon lira borçlandı.