Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji bilim bySolvo Gemiler Adası
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün üç tahvil ihalesinde 7 milyar 931,2 milyon lira borçlandı.Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (511 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.İhalede...

Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün üç tahvil ihalesinde 7 milyar 931,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (511 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 18,49, bileşik faiz yüzde 19,35 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 871,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 675 milyon lira, net satış 639,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 390 milyon liralık teklif alındı ve 2 milyar 48,2 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 6 yıl (2177 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 1 milyar 38 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 327 milyon lira, net satış 302,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 350 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 410 milyon liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 16,28, bileşik faiz yüzde 16,94 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 712 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 829 milyon lira, net satış 699,6 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 169 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 301,4 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, böylece piyasaya toplam 7 milyar 931,2 milyon lira borçlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HazineIhale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5