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Hazine 9,8 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 9,8 milyar lira borçlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını...

Hazine 9,8 milyar lira borçlandı
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ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 9,8 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,57, bileşik faiz yüzde 18,34 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 737,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 404,5 milyon lira, net satış 1 milyar 506,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 335 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 555 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 440 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,86, reel bileşik faiz yüzde 3,89 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 980 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 322 milyon lira, net satış 2 milyar 366,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 9 milyar 847,7 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıIhale
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