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Hazine, avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 15 Mart 2019 valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.Bakanlığın internet...

Hazine, avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 15 Mart 2019 valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, avro cinsi DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formu" doldurularak 13 Mart saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

Avro cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 13 Mart Çarşamba günü İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 15 Mart saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı
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