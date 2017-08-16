Hazine Destekli Kefalet Sistemi temmuz raporu yayımlandı

ANKARA (AA) - Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla kullanılan kredi tutarı 175,5 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan Hazine Destekli Kefalet Sistemi Temmuz 2017 Raporu'na göre, söz konusu sistem kapsamında temmuz sonu itibarıyla kredi veren bankalara 196 milyar 981 milyon lira tutarında kefalet limiti ve söz konusu tutarın yüzde 94'üne tekabül eden 185 milyar 380 milyon 717 bin 616 lira tutarında kefalet portföy limiti tahsis edildi.

Türkiye'de 2009-2016 döneminde kullandırılan kefalet tutarı, 7 milyar lira civarında iken bu sene temmuz sonu itibarıyla 155 milyar 942 milyon 48 bin 919 lira olarak gerçekleşti. Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, aynı dönem itibarıyla kullanılan kredi tutarı ise 175 milyar 472 milyon 569 bin 349 lira oldu.

Sektörel veriler dikkate alındığında, söz konusu kefalet tutarının yüzde 38,63’ü ticaret, yüzde 30,02'si imalat sanayi, yüzde 12,98'i ise inşaat sektörüne kullandırıldı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır