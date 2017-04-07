Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Hazine "Devlet Destekleri Bilgi Sistemi"ni tanıttı

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca "Devlet Destekleri Bilgi Sistemi" kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtıldı. Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine tarafından geliştirilen Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nin...

Hazine

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca "Devlet Destekleri Bilgi Sistemi" kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtıldı.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine tarafından geliştirilen Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nin kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımını yapmak amacıyla, Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in ev sahipliğinde 5 Nisan'da toplantı düzenlendi.

Türkiye'de, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan desteklerin envanterini çıkarmak, standart bir veri yapısının oluşmasına öncülük etmek, karşılaştırılabilir, sınıflandırılabilir ve ölçülebilir bilgilerden oluşan veri altyapısını oluşturmak, destek politikalarının belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak nitelikli veriyi temin etmek ve raporlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere, destek uygulaması yürüten ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

Toplantıda, Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünce yapılan sunumda, Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'ne esas teşkil eden yasal dayanağa, amaçlara, özelliklere, veri aktaran kurum ve kuruluşlara vurgu yapılarak söz konusu sistem tanıtıldı ve sisteme aktarılan destek verileri kullanılarak oluşturulan örnek tablolara yer verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının görüş, değerlendirme ve önerilerinin de alındığı toplantıda, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç'in yönetiminde bir oturum gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nin Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacına cevap verdiğini, daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Devlet Destekleri Bilgi SistemiHazine Müsteşarlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5