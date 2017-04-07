ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca "Devlet Destekleri Bilgi Sistemi" kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtıldı.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine tarafından geliştirilen Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nin kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımını yapmak amacıyla, Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in ev sahipliğinde 5 Nisan'da toplantı düzenlendi.

Türkiye'de, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan desteklerin envanterini çıkarmak, standart bir veri yapısının oluşmasına öncülük etmek, karşılaştırılabilir, sınıflandırılabilir ve ölçülebilir bilgilerden oluşan veri altyapısını oluşturmak, destek politikalarının belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak nitelikli veriyi temin etmek ve raporlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere, destek uygulaması yürüten ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

Toplantıda, Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünce yapılan sunumda, Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'ne esas teşkil eden yasal dayanağa, amaçlara, özelliklere, veri aktaran kurum ve kuruluşlara vurgu yapılarak söz konusu sistem tanıtıldı ve sisteme aktarılan destek verileri kullanılarak oluşturulan örnek tablolara yer verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının görüş, değerlendirme ve önerilerinin de alındığı toplantıda, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç'in yönetiminde bir oturum gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'nin Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacına cevap verdiğini, daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.



