Hazine garantili kredilere yeni model geliyor

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine destekli kredi garanti sistemine yönelik yeni bir model oluşturacaklarını belirterek, "Bu zamana kadar sağlanan kredilerle KOBİ'lerin finansal sıkıntılarının çoğu giderildi. Önümüzdeki dönem yatırım kredilerinin sistemden daha fazla pay almasına yönelik çalışma yapacağız, daha çok yatırıma, katma değere ve istihdam sağlamaya odaklanacağız." dedi.

Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sisteminde bu yıl gerek etkinlik ve oluşturulan kaynaklar gerekse ulaşılan yararlanıcı sayısı açısından dönüm noktası yaşandığını söyledi.

Sağlanan desteğin büyüklüğü, ulaşılan kitle ve zamanlama açısından sistemin reel ekonomiye önemli etkileri bulunduğuna işaret eden Şimşek, "Bu uygulama yatırım, tüketim ve ticaret açısından sıkıntılı bir dönemden geçilirken ekonominin olumlu bir seyre dönmesine katkı sağladı ve iktisat politikası seçenekleri açısından önemli bir yer edindi." diye konuştu.

Yeni dönemde yatırım ve istihdama odaklanılacak

Şimşek, "Bundan sonraki süreçte yeni kredi garanti politikası ve yeni bir model oluşturacağız. Önümüzdeki dönem yatırım kredilerinin sistemden daha fazla pay almasına yönelik çalışma yapacağız, daha çok yatırıma, katma değere ve istihdam sağlamaya odaklanacağız. İhracata ve kadın girişimcilere yönelik politikalara da ağırlık vereceğiz, bunlara yönelik işlemler için kolaylık sağlayacak yeni adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

"Kur riski açısından bir olumsuzluk yok"

Mevduat faiz oranlarında görülen artışın geçici olumsuz etkisine karşın, uygulamanın mali sisteme daha fazla kaynak çekilmesi ve hızlı kredi genişlemesinin enflasyonist etkilerinin sınırlandırılması açısından pozitif bir işlev gördüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bankalarca verilen kredilerin ortalama faiz oranının yüzde 14,5 seviyesinde olduğu ve bir yükseliş yaşanmadığı görülüyor. Döviz-Türk lirası ayrımı açısından bakıldığında da yüzde 90 oranında TL cinsinden kredi kullandırıldığı ve firmaların kur riski açısından bir olumsuzlukla karşılaşmayacağı düşünülüyor."