Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek ANKARA (AA) - Hazine tarafından gelecek hafta 3 ihale yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta bir, 7 Ağustos'ta iki ihale düzenlenecek.İlk ihalede 10 ay (308 gün) vadeli Hazine bonosunun...

03 Ağustos 2018 Cuma 15:48