Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Şubat'ta bir, 19 Şubat'ta iki ihale düzenlenecek. İlk ihalede 6 yıl (2359...

15 Şubat 2019 Cuma 15:28