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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Şubat'ta bir, 19 Şubat'ta iki ihale düzenlenecek. İlk ihalede 6 yıl (2359...

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Şubat'ta bir, 19 Şubat'ta iki ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, üçüncü ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet TahviliHazine ve Maliye BakanlığıIhale
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