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Hazine gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.Müsteşarlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2 ihalede, 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet...

Hazine gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2 ihalede, 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl (1932 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 3 Ocak'ta düzenleyeceği 2 ihaleyle de 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 9 yıl (3325 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

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Hazine MüsteşarlığıIhaleKupon
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