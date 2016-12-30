Hazine gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2 ihalede, 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl (1932 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 3 Ocak'ta düzenleyeceği 2 ihaleyle de 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 9 yıl (3325 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.