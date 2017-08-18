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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ağustos Pazartesi günü ilk ihale düzenlenecek. Söz konusu ihaleyle, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli...

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ağustos Pazartesi günü ilk ihale düzenlenecek. Söz konusu ihaleyle, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Hazine, 22 Ağustos Salı günü ise iki ihale yapacak. İlk ihalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı, ikinci ihalede ise, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

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HazineTahvil Ihalesi
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