Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine, gelecek hafta 6 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Haziran Pazartesi günü 3 ihale düzenlenecek. Söz konusu ihalelerde, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 6 yıl (2338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Hazine, 13 Haziran Salı günü ise 2 yıl (700 gün) ve 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraçları ile 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.