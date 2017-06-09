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Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine, gelecek hafta 6 tahvil ihalesi düzenleyecek.Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Haziran Pazartesi günü 3 ihale düzenlenecek. Söz konusu ihalelerde, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin...

Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine, gelecek hafta 6 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Haziran Pazartesi günü 3 ihale düzenlenecek. Söz konusu ihalelerde, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 6 yıl (2338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Hazine, 13 Haziran Salı günü ise 2 yıl (700 gün) ve 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraçları ile 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

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