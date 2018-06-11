Hazine kira sertifikası ihraç edecek - Hazine, 500 milyon liralık kira sertifikası ihraç edecek.

ANKARA (AA) - Hazine, 500 milyon liralık kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Haziran 2018 valör tarihli Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, bin 820 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel reel kira oranı yüzde 1,58 olacak.

Kira ödemeleri 12 Aralık 2018, 12 Haziran 2019, 11 Aralık 2019, 10 Haziran 2020, 9 Aralık 2020, 9 Haziran 2021, 8 Aralık 2021, 8 Haziran 2022, 7 Aralık 2022, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 7 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek.