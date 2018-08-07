Hazine nakit gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 754 milyon lira fazla verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 59 milyar 85 milyon lira, nakit giderleri 58 milyar 860 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 53 milyar 46 milyon lira, faiz ödemeleri ise 5 milyar 813 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 6 milyar 39 milyon lira fazla verdi.



Bu ayda nakit dengesinde 754 milyon lira fazla oluştu.



Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü, 40 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 3 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış, 458 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 10 milyar 19 milyon lira arttı.