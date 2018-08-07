Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

Hazine nakit gerçekleşmeleri

- Hazine nakit dengesi temmuzda 754 milyon lira fazla verdi

Hazine nakit gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 754 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 59 milyar 85 milyon lira, nakit giderleri 58 milyar 860 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 53 milyar 46 milyon lira, faiz ödemeleri ise 5 milyar 813 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 6 milyar 39 milyon lira fazla verdi.

Bu ayda nakit dengesinde 754 milyon lira fazla oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü, 40 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 3 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış, 458 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 10 milyar 19 milyon lira arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Nakit DengesHazine Ve Maliye BakanlığıTemmuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5