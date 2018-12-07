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Hazine nakit gerçekleşmeleri

- Hazine nakit dengesi kasım ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi

Hazine nakit gerçekleşmeleri
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ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesinin, kasım ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 80 milyar 688 milyon lira, nakit giderleri 76 milyar 316 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 69 milyar 658 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 11 milyar 10 milyon lira fazla verdi.

Kasım'da nakit dengesi 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 188 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu.

Kur farklarından kaynaklanan düşüş 1 milyar 144 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 772 milyon lira arttı.

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Hazine Nakit DengesiHazine Ve Maliye BakanlığıNakit Gerçekleşmeleri
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