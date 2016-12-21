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Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı tarafından, 2017'de 13 bankanın piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görüldü. Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Piyasa Yapıcılığı" sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil...

Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı tarafından, 2017'de 13 bankanın piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görüldü.

Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Piyasa Yapıcılığı" sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için 2017 yılı için belirlenen kriterlerin 14 Kasım'da kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi"nin ilgili maddeleri gereğince belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak- Aralık 2017 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalara da yer verildi.

Söz konusu bankaların, "Akbank, Denizbank, Deutsche Bank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası" olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BankaHazine MüsteşarlığıPiyasa Yapıcı
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