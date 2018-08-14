Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son günlerde döviz kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen spekülatif atak ile ilgili, "2001 krizinin öğrettikleri Türkiye'nin finansal sistemini hangi noktaya taşıdıysa Türkiye'nin bugün yaşadıkları da önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini çok net ortaya koymaktadır." dedi.

Albayrak, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'ye yönelik spekülatif atağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırmanın tüm ülkelerin ekonomileri için büyük bir potansiyel risk olduğunu dile getiren Albayrak, "İşte yaptığımız görüşmelerde birçok ülke dolar üzerindeki bu hareketlerin kendileri için ne kadar tedirgin edici, ne kadar tehdit edici bir durum ortaya koyduğunu bire bir şifahen, şahsıma dile getirdiler." diye konuştu.

Doların güven yitirdiği ve adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü bu dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları atmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu yaşanan süreçler özellikle Türkiye ekonomisinin finansal mimarisi açısından çok hayırlı neticelere neden olmuştur. 2001 krizinin öğrettikleri Türkiye'nin finansal sistemini hangi noktaya taşıdıysa Türkiye'nin bugün yaşadıkları da önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini çok net ortaya koymaktadır."

Türkiye ekonomisinin 2008'deki küresel finansal krize rağmen büyüdüğünü ve aynı zamanda istihdam yarattığını ifade eden Albayrak, söz konusu yıldan bugüne kadar 7 milyondan fazla istihdam oluşturulduğunu dile getirdi.

- Sonuç odaklı ve etkili reform vurgusu

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Albayrak, "Maliye politikasının çıpa olma özelliği, güçlenerek devam edecek." dedi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü ekonomisi, stratejik konumu, dinamik özel sektörü ve genç nüfusu ile büyük bir atılımın arifesinde olduğunu ifade eden Albayrak, "Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dönüştürecek sonuç odaklı ve etkili reformlar, politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Enflasyonu ve cari açığı ne kadar azaltırsak ekonomimizi o kadar güçlendirmiş oluruz." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin ekonomide yazdığı başarı öyküsünü daha da ileriye taşımak için cari açıkla mücadelede iki ayaktan oluşan politikalar bütününü uygulamaya koyacaklarını anlatarak, cari açık meselesinde atacakları adımların son günlerde Türkiye'nin, kendisine yönelik girişimlerde bulunanların ellerinden enstrumanlarını almasını ve operasyonların etkisinin kırmasını sağlayacağını dile getirdi.

- "Yumruğunu sıkana yanağımızı dönmeyeceğiz"

Cari açıkla mücadelenin ilk ayağını verimliliğin oluşturduğunu belirten Albayrak, aile, firmalar, STK'lar ve kamuyu kapsayacak şekilde tüm harcamalarda verimliliği oturtmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Albayrak, cari açıkla mücadelede ikinci ayak olarak, 3 artı 1 yeni ekonomi yaklaşımında belirttikleri gibi, artık yatırımları daha çok üreten Türkiye hedefine hizmet edip etmediğine göre önceliklendireceklerini söyledi.

Berat Albayrak, "Başladığı ilk günden beri 81 milyon vatandaşımızı, o vatandaşımızın cebini hedef alan bu saldırı için, ilk gün söylediğim gibi 'kazanacağız' diyorum. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin A'dan Z'ye kadar her türlü hazırlığı yapacağına dikkati çeken Albayrak, "Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacağız, yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Milletimizle 81 milyon tüm paydaşlarımız, özellikle milletimizin desteği başta olmak üzere tüm bu çerçevede rasyonel stratejilerle çok yakın bir zamanda hedefimize ulaşacağız. Yeter ki millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi kaybetmeyelim." dedi.

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