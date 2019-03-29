Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:(2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasanın genelinde ciddi bir toparlanma gözlemlediğini ifade ederek, "Bunu piyasa faizlerinden, reel sektör güven endeksinden, reel sektörün önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz" dedi.

Albayrak, NTV kanalında gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

Son günlerde piyasada yaşananlara dair bilgi kirliliği olduğunu aktaran Albayrak, "(Türk bankaları Türk lirası vermiyormuş) diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili açıklama yaptı. Yurtdışına ciddi rakamlarda Türk lirası tedariği söz konusu. Burada esas konu ne yaşandı da bu süreç ayrışmadan kaynaklanıyor. Çok basit ifade etmemiz gerekirse, swap piyasasında ayrı bir şekilde resme baktığımızda, bir işlemin iki tarafından diğerinin sorumluluğunu yerine getirme noktasında, bir nevi açığa bir satış eylemini gerçekleştirip, sonra bu eylemi gerçekleştirdikten sonra yükümlülüğünü yerine getirmemenin doğurduğu bir sıkışma yaşadığını görüyoruz. Yoksa atılan adımlar olsun, tedbirler olsun gerek Merkez Bankası gerek diğer kurumlar noktasında olsun buna yönelik bir tedbir hususu söz konusu değil." diye konuştu.

Albayrak, Merkez Bankası’nın pazartesi aldığı swap kararının yurt dışıyla ilgili olmadığını, Türk bankalarının Merkez Bankası ile işlem hacimlerinde limitin arttırılmasına yönelik olduğunu belirterek, yurtdışı limitlerinin ağustosta belirlenen limit olarak devam ettiğini bildirdi. Albayrak, şöyle devam etti:

"Koca koca ekonomistlerin böyle sorularla karşımıza çıktıklarını veya sağda solda konuştuklarını biliyorum. Sanki birileri, Türkiye swap piyasasında ilişkili kurumlarla bu noktada böyle bir eylem içine girmiş gibi, sanki yabancı yatırımcıyı mağdur ediyormuş noktasında bir adım atmış gibi... Hayır yüzde 25 aynı şekilde devam etti. Yüzde 10'dan 20'ye çıkarma hamlesi iç piyasaya, dışarıyla ilgili böyle bir süreç yok. Ama ortada bir süreç varsa bunu aydınlatmamız gerekiyorsa bir işleme giriyorsanız, bu işlemin arkasında siz açığa işlem yapıyorsunuz, arkasında bir varlık yok. Bu varlık olmadığı için oluşan hacmi bulma noktasında kendi içerisinde hacmin büyüdüğünü, maliyetlerin büyüdüğünü görüyoruz. Süreç dün itibarıyla belli bir noktaya gelmeye başladı, bugün itibarıyla da normalize oldu. Meseleyi aslında öyle okumak lazım."

- "Borsa İstanbul FX Swap Piyasasında işlem hacmi 40 milyar doları geçti"

Borsa İstanbul FX Swap Piyasasında işlem hacminin 40 milyar doları geçtiğini söyleyen Albayrak, "Bu alternatif bir fiziki mekan değil sadece, işlemlerin yapıldığı hacim olarak ciddi bir noktaya ulaşan bir süreç. Merkez Bankamız da bu noktada adımları atıyor. Bizim bunu genişletmemiz lazım ki piyasada alternatif içerisinde rekabet oluşsun ki daha verimli daha rekabetçi ve kaliteli bir noktaya erişebilelim. Dolayısıyla ben bu süreç özelinde değil, genel Türkiye'deki finansal ekosistemin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak atılıyor olan ve atılacak adımlarla tüm bu çerçevenin gerek Londra piyasası gerek diğer uluslararası piyasalar gerek Türkiye piyasasının finansal sistemi... Çünkü İstanbul Finans Merkezi diye bizim bir idealimiz var. Seçimden sonra çok yoğun kapsamlı bir katılımla, tüm paydaşlarla özellikle fiziki tamamlanma süreci; artı işin teknik, hukuki, yasal altyapısıyla ilgili de adımlar atacağımız süreci hızla başlatacağız." şeklinde konuştu.

Berat Albayrak, Türkiye'nin seçimlerden sonra reform dönemine, ekonomi alanında da dengelenme sürecinin pozitif meyvelerinin alınacağı bir döneme girileceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Esas konu yeni ekonomi program bu değişimi ortaya koyacak, dengelenme, disiplin ve değişim dediğimiz. Bir dengelenme sürecini başlattık, çok disiplinli şekilde bunu uyguluyoruz ve bu sürecin sonunda 3 yıllık süreçte bir değişimi Türkiye ortaya koyacak. Seçimden sonra dediğimiz konu özellikle büyümeden enflasyona kadar, finansmandan, bankacılığa kadar tüm bu alanların tamamında alt kırımların tamamını birer birer... Bunların bir kısmı yönetmelik olacak, bir kısmı düzenleme olacak, bir kısmı kararname olacak, bir kısmı yasal düzenleme diyeceğimiz, uygulama noktasında diyeceğimiz birçok alt kalemlerde bir lansman niteliğinde zannediyorum, 8 Nisan haftasına yetiştirebilirsek genel bir çerçeveyi aslında o hafta açıklamayı düşünüyoruz."



Albayrak, birçok alanda önemli yol haritası ortaya koyacaklarını, vakit kaybetmeden ekonomiyi daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, seçimden sonra hal yasasının Meclis'e sevk edilmesinin ardından ortaya konulacak uygulamalarla sebze meyve fiyatlarının düşeceğini bildirdi.

Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, başta ekonomi olmak üzere bütün alanlarda bir üst lige çıkacak değişim ortaya koymasının lazım olduğunu söyleyen Albayrak, şunları söyledi:

"Ekonomideki tüm bu bakış açısı, işte finans piyasalarında başladı. Dünya bu kadar zor döneme girerken Türkiye olarak biz eski kodlarla okuyamayız hiçbir resmi. Muhataplarımızı, rekabet ettiğimiz ülkeleri, fırsatları, tehditleri, tüm bu jeopolitik anlamda, küresel anlamda yaşanan süreçleri böyle okuyamayız artık. Türkiye’nin altyapısı çok güçlü. Türkiye ne derseniz deyin... Türkiye için benim ümitli, umutlu çok rahat ve özgüvenli bakmamın en büyük sebebi fiziksel dediğimiz iletişim, ulaşım, altyapı olarak dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi. İnsan kaynağı altyapısı olarak çok güçlü. Toplumsal bilinç, şuur, farkındalık, resmi okuma, adapte olma bu anlamda çok güçlü."

Türkiye'nin 2023'ü hedeflediğini işaret eden Berat Albayrak, "Çok kutsal bir tarih. Halkın, milletin sistemi 100 yıl önce bu ülkeye bağışlanmış, 100'üncü yılını kutlayacağız. O zaman Türkiye 100'üncü yılında bir üst lige çıkacaksa ekonomik anlamda da bu refleksi gösterecek tüm bu adımları atarak hazır olmak zorunda. Dünyada çarpışmalara doğru hızla gittiğimiz bir iklim var, o çarpışmalar ciddi fırsatları da beraberinde getiriyor." dedi.

- "Para ve maliye politikası eş güdümlü bir şekilde normalleşecek"

Piyasanın genelinde ciddi bir toparlanma gözlemlediğini ifade eden Albayrak, bunu piyasa faizlerinden, reel sektör güven endeksinden, reel sektörün gelecek ay beklentilerinden gördüklerini ifade etti.

Trendin çok daha olumlu ve pozitif gideceği yönünde genel bir mutabakat olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Merkez Bankası'nın da özellikle bu noktada katkıda bulunmak için Türkiye'de para politikasına yönelik bir bakış açısı var. Benim gözlemlediğim bunu başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, attıkları ve atacakları adımlarla birlikte sürecin çok daha hızlı pozitif yönde gelişeceğini dile getirerek, ekonominin daha hızlı sürece adapte olmasıyla maliyetlerin, faizlerin Merkez Bankasından bağımsız bir şekilde çok daha hızlı iyileşeceğini öngördüğünü, bireysel, tüketici ve konut kredilerinde bunu gördüklerini belirtti.

Para ve maliye politikasının eş güdümlü bir şekilde normalleşeceğini düşündüğünü ifade eden Albayrak, "Merkez Bankası herhalde kendine göre adımlarını en doğru bir şekilde atacaktır." dedi.

- Bankacılıkta yeni adım sinyali

Albayrak, bazı bankaların sermayelerini güçlendirilmesi ile ilgili adımlar atılmaya devam edildiğini, seçimden sonra da bunun devam edeceğini ifade ederek, yapılandırma, konkordato süreçleri, sınıflandırma süreçleri üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bankalarla birlikte firma süreçlerini çok yakından müşahede ettiklerini dile getiren Berat Albayrak, "Özellikle kredilerin, hassas bir şekilde takip edilmesi gereken sektörler başta olmak üzere daha olumlu seyredeceğini göreceğiz. Bizim bir iki uygulamamız olacak, aslında bitirdik, bankaların yapılandırmaları ve sınıflandırmaları ile ilgili kredi portföyleriyle ilgili hususta belirli bir noktaya geldik, bankalarımızın çoğu ile mutabakata vardık. Bu noktada da atacağımız adımlarla oluşabilecek risklere karşı bile potansiyel kırılganlık alanlarını çok daha güçlendirmeye yönelik önemli kararlar aldık, neticeleri görüyor olacağız. Bankacılık sektörü açısından ben çok rahat bir konfor alanına sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Rekabetçi bir vergi sistemi ekonomi için hayati öneme sahip"

Albayrak, bütçe gerçekleşmeleri ve hedeflerine ilişkin bir soru üzerine, ilk iki ayda hedeften şaşmanın çok fazla olmadığına dikkati çekerek, Merkez Bankası gelirleri hak ediş ödemelerinin öne alındığını, bunun iktisadi faaliyetin normalleşmesinin hızlandırması açısından çok doğru bir hareket olduğunu kaydetti.

Bu yıl bütçesi açısından gelir kalemleri ve tasarruf noktasında konforlu alanları olduğunu ifade eden Albayrak, turizm, üretim, istihdam primleri vergi gelirleri noktasından da çok daha pozitif katkılar geleceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, bütçenin 2019'da taahhütlerin yerine getirilmesi, hedeflerin tutturulması açısından rahat bir alan olduğunu dile getirdi.

Vergi reformu çalışmaları hakkında da bilgi veren Albayrak, "Rekabetçi bir vergi sisteminin ekonomi için çok hayati öneme sahip bir alan olduğunu düşünüyorum. Vergi gelirlerindeki artışın vergi oranlarını artırarak değil, optimize edilerek yapılması gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Bunun çalışmaları bir noktaya geldi. Zannediyorum, mayısa kadar genel bir çerçeve oluşur." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, vergi reformunda mükellef odaklı yaklaşımı benimsediklerini dile getirerek, "Müşteri memnuniyeti diye bir şey var. Yazdan önce bu vergi reformunu bir noktaya getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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