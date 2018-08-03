Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (3)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye olarak sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi, bütçe disiplini, dengeli mali disiplin ve para politikasıyla eşgüdümle yürütmek durumunda olduklarını belirterek, "Bu dönemde hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve koordineli bir yapı ortaya çıkacak. Bunun adımlarını atmaya başladık." dedi.

Bakan Albayrak, NTV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin günlük politikalarla yönetilmemesi gerektiğini söyleyen Albayrak, ülkenin yapısal ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattığını dile getirdi.

Albayrak, önlerinde 5 yıllık güçlü ve istikrarlı bir dönem olduğuna işaret ederek, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarına başladıklarını, ilk toplantılarını bu hafta yaptıklarını hatırlattı.

Albayrak, OVP konusunda isim ile ilgili önerilere açık olduklarını ifade etti.

Türkiye olarak sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi, bütçe disiplini, dengeli mali disiplin ve para politikası ile eşgüdümle yürütmek durumunda olduklarını belirten Albayrak, hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve koordineli bir yapı ortaya çıkacağını, bunun adımlarını atmaya başladıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Çok daha güçlü, çok boyutlu, farklı kesimlerin de işin içinde olduğu, sadece kalkınma, hazine, merkez ve maliye paydaşları değil, reel sektörün, akademisyenlerin, ekonomistlerin de olduğu, farklı paydaşların işin içine girerek, katkı koyarak çok daha gerçekçi, ayakları yere daha sağlam basan bir OVP'den bahsediyoruz.

Burada 4 unsur bizim için önemli. OVP üzerinde farklı paydaşların da olduğu katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. İkincisi 'Yeni Türkiye ve Yeni Ekonomi' vizyonu dediğimiz resmin çok güçlü bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Üçüncüsü küresel değişim ve dönüşümü doğru okuyan, bunu bu plana doğru bir şekilde angaje eden küresel dili yakalaması gerekiyor. Dördüncüsü, belki de en önemlisi çok net ve somut hedefleri destekleyecek, politikaları takip edilebilir, ölçülebilir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu planın ruhunu üfleyecek en önemli şeylerden biri de 'uyum' bunu hayata geçirmek gerekiyor."

Albayrak, OVP için yapılan ilk toplantıya ilişkin, "Alt gruplar belirlendi. Dört alt grubun dışında ilk defa yeni bir beşinci grup oluşturduk. Tüm grupların temsilcileri ilk toplantılarını bu hafta yaptılar. Hızlı bir şekilde koordinasyon açısından süreç başladı. Diğer paydaşlarla da toplantılarımıza önümüzdeki haftadan itibaren hızlıca başlıyoruz. Makroekonomik tahminlerle alakalı grup çalışmaları hemen başladı. Tedbirlerle, yeni politikalarla, dönüşümle ilgili, alt gruplarla ilgili süreci kurumların en uzman ve kaliteli arkadaşların da bulunduğu ekiplerle başlatmış olduk. İlk toplantılarla katılım düzeyine dayalı bilgiler, yorumlar, teşhisler, tedaviler, tespitler gelmeye başladı." dedi.

- Bakanlıklarda yüzde 30'a varan tasarruf süreci

Geçen süreçte mali disiplin ve bütçe disiplini, fiyat istikrarı anlamında çok güçlü adımlar attıklarını dile getiren Albayrak, alınan kararlar doğrultusunda uygulama açısından tüm bakanlıklarda cari harcamalar noktasında yüzde 30'a varan tasarruf sürecini başlattıklarını bildirdi.

Albayrak, Hazine iç borç çevirme oranındaki düşüşün olumlu yansımasının piyasayı okuyan kişiler tarafından çok net bir şekilde görüldüğünü ifade ederek, Hazine'nin ağustos ayında 2,3 milyar lira daha az borçlanacağını söyledi.

"Finansal istikrar ve makroekonomik tedbirlerle ilgili hiçbir şekilde boşluk bırakmayacağız." diyen Albayrak, inandırıcı, güçlü ve kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

Albayrak, kaynak ve alternatif enstrüman çeşitliliğine yönelik çalışmaların olduğuna dikkati çekerek, Çin ile 3,6 milyar dolarlık bir kredi paketinin onaylandığını hatırlattı. Albayrak, dün özel sektörden bir grubun 1 milyar 666 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması yaptığını belirterek, bu gelişmenin önemli olduğunu vurguladı. Albayrak, "Sadece batı, doğu üzerinde değil, batıdan doğuya enstrüman, kaynak çeşitliliğine yönelik, sadece bankacılık sektörü üzerinde değil, sermaye piyasalarının genişletilmesi anlamında çok güçlü adımlar atacağız. Bununla ilgili her geçen gün ortaya konulan icraat ve politikalar bunun ne kadar sağlam düzeyde olduğunu ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

- İhracat odaklı büyüme

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Albayrak, temmuz ayı ihracat rakamlarına bakıldığında da bunun görüldüğünü, 170 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yakalanabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Albayrak, önümüzdeki dönemde uygulayacakları ihracat odaklı büyüme programı çerçevesinde, stratejik sektörler ve bunların katma değerli üretime dönüşü noktasında da çok güçlü adımlarla ihracatın daha olumlu gelişeceğini dile getirdi.

- "Mali disiplinden, fiyat istikrarından, büyümeden taviz vermeyeceğiz"

Enflasyona neden olan kırılımlar ve kalemlerle ilgili detaylı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Albayrak, "Önümüzdeki dönemde bunlar daha somut görünmeye başlayacak. Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesiyle birlikte faizi de ortaya koyduğumuzda ciddi somut sıkı bir hedefimiz var, bunu yakalamamız lazım." dedi.

Albayrak, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında atılan adımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye hem mali disiplinden hem fiyat istikrarından hem de büyümeden taviz vermeyecek ama bu cari anlamda değil reel anlamda çok güçlü ve sürdürülebilir bir temele oturacak. BDDK, dün bu çerçevede kimileri için 'soğutma 'gibi algılanan önemli bir adım attı, Merkez Bankasının adımları da öyle. Ekonomi, tek başına bir konuda ahkam keserek yürütülebilecek bir şey değil, ekonominin yüzlerce farklı parametrenin birleşip bir neticeyi ortaya koyan bir hikayesi var. Borsada, 'sabah böyle, öğlen şöyle' değil. Bütün bunların alt kırılımlarındaki parametreleri doğru bir şekilde okuyarak güçlü bir vizyonla ve en önemlisi uygulayıcı ve inandırıcı bir üslupla bunu ortaya koyacaksınız."

Türkiye ekonomisinin son 1,5 yıldır, iç ve dış faktörlerle ilgili hiç layık olmadığı farklı muamelelere maruz kaldığına işaret eden Albayrak, "Örneğin risk primi. Hepimiz mutabıkız, risk primi Türkiye'ye yakışmıyor, doğru da gerçekçi de değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir endişem yok. Önümüzdeki süreçte bunları çok güçlü göreceksiniz. Faizle birlikte, enflasyondaki kararlı adımlarla birlikte bu trendin aşağı doğru inmesini önümüzdeki dönem göreceğiz. Zaten 2018 sonuna kadar güçlü adımlarla konsolide ettiğimiz önümüzdeki 5 yılı sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Tabii bunun magazinini, spekülasyonunu yapanı da göreceğiz." diye konuştu.

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