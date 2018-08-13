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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

- "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık" - "Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak" - "Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankalarla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarının, KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planı hazırladıklarını belirtti.

Bankalar ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacaklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.”

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 sorunun cevabına bakacaklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız."

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Berat AlbayrakDövizHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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