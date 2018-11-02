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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

- "Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleriyle bir araya geldik" - "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konut-Der), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetimleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, "Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleriyle bir araya geldik." paylaşımında bulundu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini görüşmelerde ele aldıklarını bildiren Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız."

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AnkaraEnflasyonla Topyekun MücadeleHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakKdv
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