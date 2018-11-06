ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.



