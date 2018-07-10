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Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

- Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, görevi Naci Ağbal'dan devraldı - Berat Albayrak: - "Bütçe ve mali disiplindeki duruşun, daha da iyi şekilde, çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız" - Naci Ağbal: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu kabine, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkandır"

Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Tören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katlımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken, "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.

- Mali disiplin mesajı

Maliye Bakanlığının, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız."

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirine çiçek hediye etti. Bu sırada Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük, biraz daha ucuz, biz daha da sıkacağız." diye espri yaptı.

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Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakMaliye Eski Bakanı Naci Ağbal
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