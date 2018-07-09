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Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (490 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.İkinci...

Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (490 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede 10 yıl (3528 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2548 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine MüsteşarlığıIhale
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