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Hazine yarın ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak....

Hazine yarın ihale düzenleyecek
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ANKARA (AA) - Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet TahviliHazine Ve Maliye BakanlığıIhale
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