ANKARA (AA) - Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Hazine yarın ihale düzenleyecek
ANKARA (AA) - Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak....
21 Ocak 2019 Pazartesi 14:03