Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz'da BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplara girecek.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 39'u İngiltere, yüzde 27'si ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12'si Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Kupon oranı yüzde 6,35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,45 oldu. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 3,803 oldu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.