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Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi" - "Söz konusu ihraçla birlikte 2019 yılında kurumsal yatırımcılara toplam 32 ton 304 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ve 1 ton 883 kilogram altın tahvili olmak üzere toplam 34 ton 187 kilogram altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edildi"

Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 19 Haziran'da doğrudan satış yöntemiyle 21 Haziran 2019 valörlü, 18 Haziran 2021 itfa tarihli olarak 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 8 ton 10 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Söz konusu ihraçla birlikte 2019 yılında kurumsal yatırımcılara toplam 32 ton 304 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ve 1 ton 883 kilogram altın tahvili olmak üzere toplam 34 ton 187 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edildi.

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Altına Dayalı Kira SertifikasıHazine Ve Maliye Bakanlığı
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