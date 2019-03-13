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Hazine'den DİBS ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün doğrudan satış...

Hazine'den DİBS ihracı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün doğrudan satış yöntemi ile 916 milyon 400 bin avro tutarında 15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli DİBS ihracı yapıldı.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.

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Devlet Iç Borçlanma SenediDİBSHazine Ve Maliye Bakanlığı
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