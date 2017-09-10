Hazineden reel sektör için “teminat“ hamlesi

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin reel sektörü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yaptığını belirterek, "Artık şirketlerimiz bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerse 'kefalet sigortası' da yaptırabilecek." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kefalet sigortasının, borçlunun alacaklıya karşı yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı teminat sağlandığını hatırlatarak, kefalet sigortalarının dünyanın birçok ülkesinde banka teminat mektubu gibi kullanıldığını söyledi.

ABD’de teminat ihtiyacının tamamının Avrupa'da ise 25'nin sigorta şirketlerince karşılandığına, bu oranın Asya Pasifik'te yüzde 50, Güney Amerika'da yüzde 95 olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'de de kefalet sigortası genel şartlarında geçen yıl yapılan değişiklikle bu sigortanın banka teminat mektubunun işleyişine benzer bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Şimşek, özel sigorta şirketlerince sunulan söz konusu sigortanın diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında daha etkin kullanılabilmesi amacıyla mevzuat düzenlemesi yaptıklarını belirterek, "Hazine tarafından, Kamu İhale Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılarak kefalet sigortalarının kamu ihalelerinde de kullanımının önü açılmıştır." diye konuştu.

- Teminat mektubuna alternatif olacak

Değişiklikle özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite oluşturulduğunu vurgulayan Şimşek, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin başka alanlarda kullanımı imkanının sağlandığını ve teminat ihtiyacının karşılanmasında ürün çeşitliliğinin artırıldığını bildirdi.

Şimşek, yeni işleyişe ilişkin şunları aktardı:

"2016 yılı öncesinde kefalet sigortasında avans ödeme, imalat, bakım, onarım, emniyeti suistimal, gümrük ve mahkeme, ihaleye katılım (geçici teminat), performans gibi teminatlar sunuluyordu. Geçen yıl genel şartlarda yapılan değişiklikle kamu ihaleleri teminatı ile kamu alacakları teminatı genel şartlara ilave edildi. Bir başka deyişle, Kamu İhale Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlarda sayılan teminatlara kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de ilave edildi.

Genel şartlarda yaptığımız değişiklikle birlikte kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilmesinin önünü açtık. Böylece kefalet senetlerinin de tıpkı banka teminat mektupları gibi kayıtsız, şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içerecek şekilde düzenlenmesi mümkün hale geldi."

- "Reel sektör için önemli bir düzenleme"

Şimşek, haziran itibarıyla bankalar tarafından sağlanan gayri nakdi kredilerin 595 milyar liraya ulaştığına dikkati çekerek, bu tutarın yaklaşık 446 milyar lirasını teminat mektuplarının oluşturduğu belirtti.

Teminat mektuplarının en çok imalat, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerindeki firmalar tarafından kullanıldığına işaret eden Şimşek, "Artık reel sektör bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerlerse kefalet sigortası da yaptırabilecekler. Bu, özellikle bankadaki kredi limitini başka alanlara kullanmak isteyen firmalara büyük kolaylık sağlayacak önemli bir düzenleme." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, kamu ihalelerinin yanı sıra bir amme alacağının tahsilinin tehlikede olması durumunda da banka teminat mektubu ve belirlenen diğer teminatlar gibi kefalet sigortasının teminat olarak tahsil dairelerine verilebileceğini sözlerine ekledi.