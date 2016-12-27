Hazinenin kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarı Osman Çelik, KİT'lerin yönetişim reformu kapsamında, uluslararası standartlarda, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmesine ilişkin yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Hazine Müsteşarlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Müsteşarlığın konferans salonunda tören düzenlendi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Hazinenin köklerinin Osmanlı ve Selçuklu’ya dayandığını belirterek, "Müsteşarlığımızın bugünkü ad ve yapısına kavuştuğu 1994 tarihini esas alırsak, 22 yıllık bir mazimiz var. Başbakanlıka bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulduğu yılı esas aldığımızda ise 33 yıllık tarihimiz bulunuyor." dedi.

Ekonomi politikasının önemli bileşeni olan kamu mali reformunun başarıya ulaşmasında, yurt içinde ve yurt dışında yüklendiği görevlerde Müsteşarlığın kilit bir rol üstlendiğini anlatan Çelik, bu açıdan, Hazinenin kamu kesiminde stratejik öneme haiz yenilikçi ve öncü bir kurum olduğunu ifade etti.

Çelik, kurum olarak insan kaynaklarına büyük önem verdiklerini ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Öncelikli olarak, 4059 sayılı teşkilat yasamızın bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız başlamıştır." şeklinde konuştu.

- "Reformların öncülüğünü yapan bir kurumuz"

Daha sonra "Dünden Bugüne Hazine Müsteşarlığı" konulu panelde konuşan Çelik, Hazinenin son dönemdeki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Çelik, Müsteşarlığın yurt içinde reformların öncülüğünü yapan bir kurum olduğuna işaret ederek, "Hazinenin geçmiş dönemdeki faaliyetleri, reformlardaki öncü rolü aynı şekilde devam ediyor ve edecek." ifadelerini kullandı.

Hazinenin kamunun borç yönetimini yürüttüğü gibi varlık yönetimini de disiplin ve denge içerisinde yürüten bir kurum olma noktasında önemli bir fonksiyonu bulunduğunu anlatan Çelik, kamunun önünü açacak, ülkenin zor dönemde nefes almasını, rahatlamasını sağlayacak uygulamaları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Bu noktada önemli adımlar atıldığını anlatan Çelik, yapılan çalışmalar kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım uygulamasının Türkiye'nin tasarruf seviyesinin yükselmesine sağlayacağı katkının ortada olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Dünyadaki büyümenin de daraldığı, etrafımızda ekonomik zorlukların yanı sıra siyasi sorunların da yaşandığı bir coğrafyada, şirketlerimizin nefes almasını sağlayacak Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden Hazine garantili önemli bir kaynağın hayata geçirilmesi de yine bu ekibin çalışmalarından çıkmış bir konu." görüşüne yer verdi.

Finansal ürün ve hizmet çeşitliliğine de önem verdiklerine işaret eden Çelik, mevcut konvansiyonel araçların yanı sıra alternatif finansman araçlarının, faizsiz finansal araçlarının sisteme katılması ve etkinliğinin artırılması yönünde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

- KİT'lerde yönetişim reformu çalışmaları son aşamaya geldi"

KİT'lerdeki yönetişim reformunun da Hazinenin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Çelik, KİT'leri uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetecek bir yapıya kavuşturma üzerinde çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Türkiye Kalkınma Bankasını da teminat bankacılığından proje bankacılığına doğru yöneltilebilecek ve bankayı daha etkin ve verimli kılabilecek şekilde yeniden yapılandırma faaliyetleri içinde olduklarını anlatan Çelik, "Önümüzdeki dönemde Hazineyi yeni şartlarda da yine, ismini etkinliğini ön plana çıkaracak, kamunun yükünü hafifletebilecek, siyasetin bu anlamdaki önünü açıp, onun etkinliğini, verimliliğini artırabilecek bir yapıya kavuşturma yönünde hep beraber gayret sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hazinenin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açılışı yapılırken, teşkilat ve yöneticileriyle Hazine tarihi anlatıldı. Müsteşar Osman Çelik, Hazine'de 33 yıllık hizmeti bulunan personele plaket takdim etti.