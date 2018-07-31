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Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri

- Yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirler, 14 milyar 942 milyon 764 bin lira oldu

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri

ANKARA (AA) - Hazine'nin yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 500 milyon 679 bin lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 30 Haziran itibarıyla KİT'lerden elde edilen hasılat payları 273 milyon 906 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 198 milyon 390 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilat da 847 bin lira olarak hesaplandı.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 14 milyar 942 milyon 764 bin lira oldu.

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı
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