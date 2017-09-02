Hazır giyimciler Almanya seferine çıktı

İZMİR (AA) - Türk hazırgiyim ihracatçısı 14 firma Almanya'nın Münih kentinde 5-7 Eylül'de düzenlenecek "Munich Apparel Source" fuarına katılarak koleksiyonlarını tanıtacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, yaptığı açıklamada, hazır giyim sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'da düzenlenecek "Munich Apparel Source" fuarına milli katılım organizasyonuyla 14 firmanın katılacağını ifade etti.

Sektörün Almanya'ya yıllık ortalama 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Kızılgüneşler, Almanya'nın hazır giyim ithalatında Türkiye'nin Çin ve Bangladeş'ten sonra üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Kızılgüneşler, Türkiye'nin Almanya pazarında yüzde 10 pazar payına sahip olduğunu dile getirerek, Almanya'da lider konuma gelebilecek potansiyele sahip olduklarını, "Munich Apparel Source" fuarına katılarak Almanya pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi umduklarını bildirdi.

Almanya'ya yapılan ihracatın yüzde 23'ünü hazırgiyim sektörünün gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kızılgüneşler, "Almanya ile Türkiye tarih boyunca yoğun siyasi ve ekonomik iş birliği içinde olan iki ülke. Almanya uzun yıllardır Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri. İki ülke ilişkilerinin kısa süre içinde normale döneceğine inanıyoruz ve Almanya pazarında konumumuzu güçlendirmek hatta birinci tedarikçi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



















