Haziran ayının zam şampiyonu limon

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 34,9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.

Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9,57 ile kuru fasulye, yüzde 9,28 ile konserveler, yüzde 8,83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8,27 ile elma ve yüzde 7,68 ile otel ücreti yer aldı.

- En çok domates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıLimon 35,72Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar34,90Şehirlerarası otobüs ücreti 15,80Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar 13,88Cilt ve vücut ürünleri 11,74Kuru fasulye9,57Konserveler9,28Makyaj malzemeleri 8,83Elma8,27Otel ücreti 7,68Sivri biber7,61Araba kiralama ücreti 7,31Kaşar peyniri6,68Reçel6,55Deodorantlar5,47Beyaz peynir 5,40Saç bakım ürünleri 5,23Tereyağı (kahvaltılık)5,04Yoğurt4,81Tavuk eti 4,61

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıMazot-1,52Su faturası -2,08LPG dolum ücreti -2,53Benzin-2,87Ayakkabı (kadın için)-3,12Tişört (kadın için) -3,16Gömlek (erkek için) -4,27Tişört (çocuk için)-4,63Sarımsak-5,49Ceket (erkek için)-7,07Kuru soğan-7,81Muz-8,82Salatalık-11,40Oyun konsolu-12,73Yumurta-16,80Taze fasulye-17,05Dolmalık biber-20,67Patlıcan-29,36Patates-32,67Domates-44,97