"Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Paul Gamble, "(23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri) Buna bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

Paul Gamble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birbirini takip eden seçimler ve politik olayların içerisinden geçtiğini ifade etti.

Gamble, "İstanbul'da olanlara bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanacak olan yaklaşık 4 yıllık seçimsiz dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının yakından izleneceğini ifade eden Gamble, "Açıklanan Yeni Ekonomi Programı, özel sektör açısından olumlu karşılanabilecek bazı reformları içeriyor. Buna rağmen bu taahhütlerin zamanlaması ve uygulanmasına ilişkin bir kısım belirsizlikler var. Bu, 23 Haziran'ın ardından hükümetin önünde yaklaşık 4 yıllık bir seçimsiz dönem olduğu anlamına geliyor. Bizim için bu süreçte yapılanlar önemli." diye konuştu.





- "Dengelenme gözlemliyoruz"





Paul Gamble, 2018'deki şokun (spekülatif kur atağı) ardından bir dengelenme gözlemlediklerini, bunun dikkate değer şekilde iyileşen cari açık tarafında da ortaya konulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen halen ekonomik iyileşme, ekonomi politikasının istikameti ve zayıf ekonomik performansın kamu finansmanı ve bankalar üzerindeki etkileri gibi çok sayıda belirsizlik mevcut. Bu durum, cari açık alanında daralmanın yaşandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Halen Türkiye'nin yüksek seviyede dış finansman ihtiyacı var. Dış koşullarda bozulmaya karşı hassasiyet devam ediyor."

Türkiye'nin kamu finansmanı görünümüne de işaret eden Gamble, "Kamu finansmanı 'BB' seviyesi içerisinde güçlü. Kamu finansmanı, tarihsel olarak reyting için güç unsuru oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde (kamu finansmanında) zayıflayan ekonominin yansıması olan gelirler ve seçimle ilişkili teşvikler nedeniyle bir düşüş vardı. Türkiye'nin düşük borç seviyeleri nedeniyle bir dereceye kadar mali alanı mevcut." şeklinde konuştu.





- "Enflasyonun gelecek yıl yüzde 10 seviyesine gerilemesini bekliyoruz"





Fitch Ratings Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Gamble, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümünde olası pozitif değişimi tetikleyebilecek unsurlara değinirken, "Ekonomide dengelenmenin sürdürülebilir olması, not görünümünün durağana revize edilmesine neden olabilir. Cari açıkta sürdürülebilir azalma ve enflasyonda azalış bu durum için kanıt oluşturabilir." dedi.

Gamble, Türkiye'nin ekonomik projeksiyonlarına ilişkin de, "Ekonominin 2019 yılında yüzde 1,1 daraldıktan sonra 2020'de yüzde 3,1 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Enflasyonun da bu yıl yüzde 15 olarak gerçekleşmesini, gelecek yıl ise yüzde 10 seviyesine gerilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings, 3 Mayıs Cuma günü, Türkiye’nin "BB" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu ve "negatif" not görünümünün teyit edildiğini duyurmuştu.