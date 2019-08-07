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Haziranda 267 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca haziranda 267 yatırım teşvik belgesi verildi.Bakanlığın, Haziran 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, haziranda 267 yatırım teşvik belgesi düzenlendi....

Haziranda 267 yatırım teşvik belgesi verildi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca haziranda 267 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Haziran 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 267 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 176 milyon 846 bin 252 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 10 bin 864 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 242 milyon 116 bin 483 lira olan ve 674 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 25 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 6 milyar 642 milyon 580 bin 106 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 8 bin 886 olarak gerçekleşti.

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