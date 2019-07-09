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Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten

- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi

Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
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ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,22 ile DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,93, külçe altın yüzde 2,09, mevduat faizi yüzde 1,48 oranında yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 3,09 ve dolar yüzde 4,05 oranında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 6, külçe altın yüzde 2,15, mevduat faizi yüzde 1,54 oranında yatırımcısına kazanç sağladı, avro yüzde 3,03 ve dolar yüzde 3,99 oranında yatırımcısında kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,68 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,49 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,94 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

- Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,82 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,91, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15,62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

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