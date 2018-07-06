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Haziranda küresel gıda fiyatları geriledi

- FAO Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 düşerek 173,7 puan oldu

Haziranda küresel gıda fiyatları geriledi

ANKARA (AA) - Haziranda küresel gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslar arası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalışla 173,7 puana düştü.

Küresel gıda fiyatlarında bu yıl ilk kez haziranda gerileme yaşanırken, fiyatlardaki düşüş ticaret anlaşmazlıklarının tahıl ve bitkisel yağ fiyat kotasyonlarına etkisinden kaynaklandı.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Hububat Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı. Temel tahılların hasat olanaklarına dair öngörülerdeki olumsuz tabloya rağmen, uluslar arası mısır ve buğday fiyatlarında artan ticaret gerilimlerinin etkisiyle görece ani düşüşler yaşandı, pirinç fiyatları ise yükseliş gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3 gerileme kaydederek son 29 ayın en düşük seviyesini gördü. Palm, soya fasulyesi ve ayçiçeği yağı fiyatlarının tümünde düşüş görüldü. ABD ile Çin arasındaki ticaret politikası anlaşmazlıkları, başta soya fasulyesi olmak üzere ABD çıkışlı ihraçların fiyatları üzerinde belirgin baskı oluşturdu, doların güçlü seyri fiyatların aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,9 oranında düşüş gösterirken, Et Fiyat Endeksi ile Şeker Fiyat Endeksi sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,2 artış kaydetti.

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