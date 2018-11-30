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Hebo Yapı, Turabexpo'ya katıldı

- Hekim Holding grup şirketlerinden Hebo Yapı, 2. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım Fuarı-Turabexpo'da yerini aldı

Hebo Yapı, Turabexpo'ya katıldı
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İSTANBUL (AA) - Hekim Holding grup şirketlerinden Hebo Yapı, Türkiye'deki inşaat ve inşaat malzemeleri üreticileri ile Türkiye’de yatırım yapmak isteyen ya da ürün satın almak isteyen Arap iş adamlarını bir araya getiren 2. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım Fuarı-Turabexpo'ya katılım sağladı.

Hebo Yapı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, İstanbul'da gerçekleştirilen ve binden fazla özel davetli Arap ve Afrikalı iş adamının katıldığı Turabexpo'da yerini aldı.

Özellikle Steelin ve PanelCity tarzı yapılarının tanıtımını yapan şirket başarılı bir fuar geçirirken, 80'den fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili, standa gelen ziyaretçilere kapsamlı bilgi verildi.

Bazı müşterilerini, bağlı bulunduğu Hekim Holding'in bünyesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hazır yapı showroom alanlarında misafir ederek, detaylı bilgi veren şirketin standı, diğer ülkelerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan firmalarından da yoğun ilgi gördü.

Açıklamada, Hebo Yapı'nın yeni ürünü "PanelCity"nin ziyaretçi firmalardan tam not aldığı, bu kapsamda siparişlerin alındığı, diğer bir ürün olan flat pack konteynerlerin de, Arap ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştığı bildirildi.


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Hebo YapıTurabexpo
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