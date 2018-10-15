İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'de, şu an dünyada ilk 100'e giren 4 adet savunma sanayi şirketimiz var ama bu ilk 100'ün artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, karlılıkta da olmasını bekliyoruz." dedi.

Demir, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi kapsamında düzenlenen "Savunma Sanayi" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de savunma sanayi popülaritesinin son yıllarda arttığını söyledi.

İçinden geçilen konjonktür ve strateji içinde savunma sanayinin önemine işaret eden Demir, savunma sanayinin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önemli rol oynayan alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi konusunda vizyonumuzu ve bakış açımızı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bir ülkenin savunması; ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerlilikten bağımsız düşünülemez. Hatta sanayi dediğimizde de, eğer teknoloji ve sanayi altyapımız çok geniş değilse malzeme, haberleşme ve entegre sistemler konusunda iyi değilsek savunma sanayisinde iyi olmayı bekleyemeyiz."

Demir, Türkiye'nin küresel güç olmasının artık ülke için mecburiyet olduğunu ifade ederek, her türlü teknolojiyi etkin kullanma, insanların refah seviyesini ve eğitim düzeyini artırma, ekonomiyi geliştirmenin ülkeler için kuvvet anlamını taşıdığını söyledi.





- "Başkanlık olarak, destek programlarımızı artırmaya çalışıyoruz"





İsmail Demir, başkanlık olarak, çeşitli politikalar geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de, şu an dünyada ilk 100'e giren 4 adet savunma sanayi şirketimiz var ama bu ilk 100'ün artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, karlılıkta da olmasını bekliyoruz. Bunlara yeni yeni yapıların katılmasını, daha da önemlisi bu şirketlerimizin, çok geniş bir ekosistemde girişimcilerimizin önünü açan, katkıda bulunmak isteyenlerin önünü açan, destek veren, yol gösteren yapıya bürünmelerini bekliyoruz. Biz de başkanlık olarak bu konuda destek programlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Son icra komitemizde küçük sanayicimize destek kredisi çıkardık. Bu anlamda biz kredi çıkartmanın, parayı ulaşılır kılmanın tek başına yetmeyeceğini de biliyoruz. Bir taraftan peşinden koştuğumuz teknolojiler varken, bir taraftan da gelecekte karşımıza çıkacak teknolojilerde de ön almak gerektiğini biliyoruz."

İnsana yapılan yatırımın önemine işaret eden Demir, "Başta savunma sanayimizdeki lider şirketler olmak üzere bu anlamdaki çalışmaları sonuna kadar desteklemek, yarışmalar yapmak ve bu hevesi canlı tutmak gerekiyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu nokta şu an genç nüfusu... Onları burada tutacak, şu an yurt dışında olacak insanlarımızı da buraya çekecek faaliyetler yapmak zorundayız." diye konuştu.