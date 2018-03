Hedef 2.5 milyar dolar ihracat!

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştirdiği Çin’in Xiamen şehrinde 6-9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na Türkiye 140 firma ile katılacak. Xiamen’de Türkiye uluslararası katılımcılar arasında en büyük katılımı sağlayan ülke olacak.



Çin’in dört yıl süren yatırımları durdurma politikasının sona erdiğine işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, 2018 yılında Çin ve Hindistan pazarları başta olmak üzere ihraç pazarlarında yüzde 25 üzerinde ihracat artışı hedeflediklerini, doğaltaş sektörünün 2018 yılı ihracat hedefinin 2.5 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mete Uğuz Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 28-31 Mart tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ve sektörel güncel gelişmelerle ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Kaya, Basın toplantısına Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerin yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.



Türkiye’nin doğaltaşta rezerv ve renk seleksiyonu bakımından dünyanın en şanslı ülkesi olduğunun altını çizen Kaya, “Büyümeler sürekli hale getirilirse Hükumetin koyduğu çıtayı yakalayabilecek tek sektör olma şansına sahibiz. Uç ürünlere yönelirsek, ülkemizdeki algıları yenebilirsek, belediyeleri de işin içine sokarsak inanın kimsenin hayal etmediği yere geliriz” dedi.



KGF ve Eximbank kredileri can suyu oldu



Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda 140 firma ile 7 bin 500 metrekarelik alanda Türkiye olarak dünyanın en büyük fuarının en büyük katılımcısı olacaklarını kaydeden Kaya, doğaltaş sektörü hakkında da, “Dünyayla ticaret yapan ihracatçılar olarak daha objektif olmamız gerekiyor. Dışarıdan gelecek paraları buraya getirmek zorundayız. FETÖ belasından çıkan bir ülke olarak 2017 yılını kayıp yılı ilan etmiştik. Gerçekten bir fırtınadan çıkmıştık. Ancak KGF ve Eximbank kredileri öyle bir zamanlamada devreye girdi ki, o kayıp yılda sektörümüz özelinde 23.7, Türkiye ihracatında da yüzde 11,1 gibi bir büyüme sağladık. KGF ve Eximbank kredileri adeta can suyu oldu. Şu anda Hindistan özelinde, yüzde 54 büyüdük. 7 ayda yüzde 54’lük büyüme sağlamışken, 12 ayda yüzde 100’ün daha üstünde büyüme bekliyoruz. 2018’de beklentimiz 23.4’ün üstüne çıkmak. ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ diye bir sloganımız vardı ve bunu başarıyoruz. Bu sene tüm ihracatçıların rekora ihtiyacı var” diye konuştu.



2023 hedefine ulaşabilecek potansiyele sahibiz



İhracat açısından 2017’deki oranların çok daha üstüne çıkılacağı ile ilgili öngörü ve ön kabulün olduğunu vurgulayan Kaya, bu büyümelerin sürekli hale getirilmesi durumunda Hükumetin 2023 yılı için ortaya koyduğu 15 milyar dolar ihracat hedefini yakalayabilecek tek sektör olma şanslarının olduğunu belirtti. Kaya, 2023 hedeflerini sektör olarak yakalayabileceklerini kaydederek şöyle devam etti: “Hedeflerimiz büyük. Bu ülke için canını feda edenler varsa en azından onların hatırına bizim 2-3 saat daha fazla çaba gösterme mecburiyetimiz var. 2018’de hedeflerimiz büyük ve inşallah hepsini de başaracağız.”



Kimsenin hayal etmediği yere geliriz



Kaya, dünya doğaltaş ihracatının 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu, dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 40’ına sahip olan Türkiye’nin doğaltaş ihracatını 8-10 milyar dolarlara getirmenin de zor olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Dünyanın doğaltaşta en şanslı ülkesiyiz. Rezervin ötesindeki şansımız, renk seleksiyonumuz. Hangi taş moda ise onu sahaya sürebiliyoruz. Modadan çok etkilenmeyen, değişmeyen taşlarımız var. Dün açıp olmaz deyip kapattığımız ocaklar şu an moda. Örneğin gri taşlar. Uç ürünlere yönelirsek, ülkemizdeki algıları yenebilirsek, belediyeleri de işin içine sokarsak inanın kimsenin hayal etmediği yere geliriz.”