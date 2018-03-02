Hedef 3 milyar dolar ihracat!

Türkiye mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi için maksimum seviyede çalışan İstanbul
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 18-21
Mart tarihleri arasında 41’inici kez düzenlenecek Guangzhou Mobilya Fuarı’na 27 Türk
mobilya markasıyla çıkarma yapmaya hazırlandıklarını söyledi.
Güleç: Çin ve ABD’ye 1’er milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor
Dünyanın farklı noktalarından gelen sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı
yakaladıklarının altını çizen Güleç, fuarın dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak kabul
gördüğünü belirtti. Güleç, “Aslına bakarsanız fuar, dünyada her kategori ve segmentte
ithalatçı ve üreticinin buluştuğu bir platform niteliğindedir. Bu nedenle Türkiye mobilya
sektörü geçen yıl ulaştığı 2,7 milyar dolar ihracatını bu yıl, 3 milyar doların üzerine
yükseltmek istiyor. Bunun için Çin pazarı ve fuarı çok önemli. Her yıl katılımcı firma sayımızın
artış gösterdiği bu fuar sayesinde üretim ve ihracatta dünyanın bir numarası olan Çin
pazarına direkt erişim sağlamanın ötesinde yeni ve büyük alıcılarla dirsek teması kurma fırsatı
yakalıyoruz. Dolayısıyla 2023 yıl hedeflerimiz noktasında Çin ve ABD’ye 1’er milyar dolarlık
ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu noktada da Guangzhou Mobilya Fuarı bu hedeflere
ulaşmamızda önemli bir parametre” dedi.
“ ’Türk Mobilyası’ imajının güçlenmesi için çalışıyoruz”
Fuar sayesinde Polonya ve Vietnam gibi yükselen rakiplerin üretim teknolojilerini yakından
takip etme fırsatı yakaladıklarını aktaran Güleç, “Fuara katılan firmalarımızın sayısının
artması ve buradaki ticari işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi ihracatımıza direkt katkı
sağlamasının yanı sıra, ‘Türk Mobilyası’ imajının güçlenmesi ve küresel rekabette gövde
gösterisi yapması anlamına da gelecektir. Fuar, dünya mobilya ticaretinin nabzının yükseldiği
fuarların başında geliyor. Küresel ticari bağlantıların önemli bir kısmı burada gerçekleştiriliyor.
Türkiye’nin mobilya kümelerinden firmalarımız da bu bağlantı ağı içerisinde daha etkin bir
şekilde yer almak ve en son ürünlerini küresel tüketiciyle buluşturmak için girişimlerde
bulunuyorlar. Ne mutlu ki bize her yıl bilinirliğimizi ve ticari bağlantılarımızı arttırıyoruz. T.C
Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından ‘Prestijli Fuarlar’ listesinde yer verilen ve Milli Katılım
kapsamında 9’uncu kez katılacağımız fuarda Türkiye’nin 40’ı aşkın firmayla temsil edilmesini
bekliyoruz. Bu doğrultuda, milyonlarca dolarlık direkt ihracat katkısının yanı sıra, genelde
‘Türk Mobilyası’ özelde ise katılımcı markalarımızın tanınırlığının artmasına ilişkin dolayları
etkileri itibari ile bu fuarı çok önemsiyoruz.”
Hedef 3 milyar dolar ihracat!
Bu yıl 18-21 Mart 2018 tarihleri arasında Çin'in en büyük kenti Guangzhou’da 41'incisi düzenlenecek Guangzhou Mobilya Fuarı’na Türkiye’den 27 farklı mobilya markası katılmaya hazırlanıyor. Sektörün geçen yılki 2,7 milyar dolarlık ihracatını bu yıl 3 milyar dolar olarak belirlediklerini söyleyen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç; bu rakamlara ulaşmada Çin pazarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Güleç, “2023 yılında hem Çin hem de ABD’ye 1’er milyar dolar ihracat hedefimiz açısından bu fuarda firmalarımızın daha fazla yer alması büyük önem arz ediyor. Fuar sayesinde gerek gelişmiş mobilya ülkelerinin trendlerini gerekse de Polonya, Vietnam gibi yükselen rakiplerimizin üretim teknolojilerini takip edebiliyoruz” dedi.
02 Mart 2018 Cuma 13:06
Türkiye mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi için maksimum seviyede çalışan İstanbul