Hedef 3 milyar dolar ihracat!

Türkiye mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi için maksimum seviyede çalışan İstanbul

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 18-21

Mart tarihleri arasında 41’inici kez düzenlenecek Guangzhou Mobilya Fuarı’na 27 Türk

mobilya markasıyla çıkarma yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Güleç: Çin ve ABD’ye 1’er milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor

Dünyanın farklı noktalarından gelen sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı

yakaladıklarının altını çizen Güleç, fuarın dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak kabul

gördüğünü belirtti. Güleç, “Aslına bakarsanız fuar, dünyada her kategori ve segmentte

ithalatçı ve üreticinin buluştuğu bir platform niteliğindedir. Bu nedenle Türkiye mobilya

sektörü geçen yıl ulaştığı 2,7 milyar dolar ihracatını bu yıl, 3 milyar doların üzerine

yükseltmek istiyor. Bunun için Çin pazarı ve fuarı çok önemli. Her yıl katılımcı firma sayımızın

artış gösterdiği bu fuar sayesinde üretim ve ihracatta dünyanın bir numarası olan Çin

pazarına direkt erişim sağlamanın ötesinde yeni ve büyük alıcılarla dirsek teması kurma fırsatı

yakalıyoruz. Dolayısıyla 2023 yıl hedeflerimiz noktasında Çin ve ABD’ye 1’er milyar dolarlık

ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu noktada da Guangzhou Mobilya Fuarı bu hedeflere

ulaşmamızda önemli bir parametre” dedi.

“ ’Türk Mobilyası’ imajının güçlenmesi için çalışıyoruz”

Fuar sayesinde Polonya ve Vietnam gibi yükselen rakiplerin üretim teknolojilerini yakından

takip etme fırsatı yakaladıklarını aktaran Güleç, “Fuara katılan firmalarımızın sayısının

artması ve buradaki ticari işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi ihracatımıza direkt katkı

sağlamasının yanı sıra, ‘Türk Mobilyası’ imajının güçlenmesi ve küresel rekabette gövde

gösterisi yapması anlamına da gelecektir. Fuar, dünya mobilya ticaretinin nabzının yükseldiği

fuarların başında geliyor. Küresel ticari bağlantıların önemli bir kısmı burada gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin mobilya kümelerinden firmalarımız da bu bağlantı ağı içerisinde daha etkin bir

şekilde yer almak ve en son ürünlerini küresel tüketiciyle buluşturmak için girişimlerde

bulunuyorlar. Ne mutlu ki bize her yıl bilinirliğimizi ve ticari bağlantılarımızı arttırıyoruz. T.C

Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından ‘Prestijli Fuarlar’ listesinde yer verilen ve Milli Katılım

kapsamında 9’uncu kez katılacağımız fuarda Türkiye’nin 40’ı aşkın firmayla temsil edilmesini



bekliyoruz. Bu doğrultuda, milyonlarca dolarlık direkt ihracat katkısının yanı sıra, genelde

‘Türk Mobilyası’ özelde ise katılımcı markalarımızın tanınırlığının artmasına ilişkin dolayları

etkileri itibari ile bu fuarı çok önemsiyoruz.”