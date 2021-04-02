Hedef ABD dedi Türk doğal taşını mimarlara tanıttı

Türk doğal taşlarının tanıtımı için dijital ortamdaki çalışmalarını sürdüren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Türk doğal taşlarının Turkish Stones adı altında yurt dışında markalaştırılması çalışmaları kapsamında American Institute of Architects (AIA) (Amerikan Mimarlar Derneği) iş birliği ile “The Design Opportunites of Natural Stone” başlıklı bir webinar organizasyonu düzenledi. Eğitim içerikli webinarda katılımcılar, Türkiye’nin zengin doğal taş çeşitlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca Türk doğal taşının kullanıldığı prestijli mimari proje örnekleri de etkinlik aracılığıyla detaylı şekilde katılımcılara aktarıldı. İMİB, temmuz ayında gerçekleştirilecek Coverings Fuarı özelinde de AIA iş birliği ile sosyal medya üzerinden tanıtım kampanyası yapacak.

Doğal taş ihracatı faaliyetlerinin sekteye uğramaması için dijital platformlardaki etkinliklerine ara vermeden devam eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 25 Mart 2021’de American Institute of Architects (AIA) (Amerikan Mimarlar Derneği) iş birliği ile “The Design Opportunites of Natural Stone” temalı bir webinar gerçekleştirdi. Türk doğal taşının küresel çapta markalaştırılması kapsamındaki etkinlik, eğitim içerikli olarak düzenlendi ve katılımcılar eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı. ABD’li mimarlar ayrıca bu eğitimden, yıl içerisinde toplamak zorunda oldukları CEU kredi notu da elde etme fırsatı yakaladı.

Türk doğal taşıyla süslenen modern yapılar ABD’li mimarlara tanıtıldı

Webinar sunumunun Mimar ve Küratör Gökhan Karakuş tarafından yapıldığı organizasyonda doğal taşın tarihi geçmişi ve Anadolu mimarisi hakkında örnekler paylaşıldı. Doğal taş çeşitleri, özellikleri, tercih edilme sebepleri ve uygulama yöntemlerinden bahsedilerek Türk doğal taşının imzasının olduğu birçok modern mimari projeye de sunumda yer verildi. Katılımcılar, eğitim sonunda Türkiye’de üretilen zengin doğal taş çeşitleri ve renkleri hakkında bilgi sahibi olurken, Türk doğal taşının ihtişamını, farklı renk ve desen çeşitlerini görme olanağı buldu.

“Dijital tanıtım çalışmalarımız etkili oluyor”

Türk doğal taşının yurt dışında markalaştırılması çalışmaları kapsamında öncelikli hedef ülkelerden birinin ABD olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, ABD’deki mimar, iç mimar ve tasarımcılara yönelik tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Dinçer, “Özellikle pandemi sürecinde hedef kitleye yönelik dijital tanıtım çalışmalarımız etkili oluyor. AIA 94.000 üyesi bulunan ve mimarlar tarafından ilgiyle takip edilen prestijli bir dernek konumunda. Webinar organizasyonunun yanı sıra dernek aracılığı ile AIA üyelerine yönelik olarak Türk doğal taşlarını tanıtan bir makale yayımlanmasını da sağladık. Temmuz ayında gerçekleşecek Coverings Fuarı’yla eş zamanlı olarak da yine AIA üzerinden sosyal medya kampanyası yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye doğal taş sektörünün 178 ülkeyi içeren ihracat listesinde ikinci sırada olan ABD, 2020 yılı ihracat rakamlarına göre işlenmiş doğal taş ihracatında yüzde 31’lik pay ile ilk sırada yer alıyor.