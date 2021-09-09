Hedef daha fazla plastiği dönüştürmek

LG Electronics (LG), değer zincirindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2030 yılına kadar yaklaşık 600.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanma hedefini duyurdu. Bu hedef, LG'nin elektronik atıklar için bir geri alma ekosistemi yaratma ve tüketici elektroniği ve ev aletleri ürünlerinde tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerin kullanımını artırmaya yönelik daha büyük girişiminin bir parçası niteliğinde.

LG, 2020 yılında ürünlerinde yaklaşık 20.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullandı. Şirket bu rakamı 2025 yılına kadar on kattan fazla artırmayı planlıyor. LG, halihazırda TV'lerde, PC monitörlerinde, hoparlörlerde, çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında ve klimalarda geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor. Şirket, geri dönüştürülmüş plastik kullanımını ürünlerinin dışında da genişletecek. LG, daha fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanmanın yanı sıra, operasyonları boyunca işlenmemiş plastik kullanımını da azaltıyor. LG, bu yıl, plastik kullanımını10.000 tona varan oranda azaltmak amacıyla, 2020 yılındaki 14 modeli artırarak, 2021 yılında 18 OLED TV modelinde daha az ham plastik kullanılacak.

LG ayrıca, 2006 yılında koyduğu, 2030 yılına kadar 4.5 milyon ton olan elektronik atık geri alma sözünü 8 milyon tonun üzerine çıkartarak hedefini yeniliyor. LG, 2020 sonuna kadar 3.07 milyon ton atık topladı. LG, 52 ülkede elektronik atıkları geri almak ve geri dönüştürmek için girişimlerde de bulunuyor. Güney Kore'de 2001 yılında açılan LG Chilseo Geri Dönüşüm Merkezi, yalnızca elektronik atıkları geri almakla kalmıyor, aynı zamanda geri dönüştürülmüş plastikten yeni bileşenler üretiyor ve bunları, buzdolabı gibi yeni ürünlerde kullanılmak üzere LG'nin yakındaki ev aletleri fabrikasına gönderiyor.

LG, üretim ve nakliyeden kullanıma ve yok edilmesine kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanıyor. LG'nin ana şirketi, sürdürülebilir yönetim hedeflerinin önemli bir bileşeni olarak, ana Ar-Ge kampüsü LG Sciencepark'ta plastik içermeyen yönetimi uygulamak için Kore Çevre Bakanlığı ve yerel sivil gruplarla Haziran ayında bir anlaşma imzaladı