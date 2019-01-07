Hedef, elektrik kesintisi yaşanmayan Türkiye

İSTANBUL (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 20 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlandığını belirterek, "Amacımız, 2020 yılında elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ELDER'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile organize edilen "Elektrik Dağıtım Şirketleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı", Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Toplantıda, müşteri memnuniyeti, 2018 yılı yatırımlarının değerlendirilmesi, 2019 yılı yatırım hedefleri ve planları ile hizmet kalitesi, denetim ve genel aydınlatma konuları masaya yatırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başkanlığındaki oturumlara birçok kamu ve özel sektör temsilcisi katıldı.

Tancan, toplantıda, vatandaşların kaliteli ve kesintisiz olarak elektrik enerjisine erişimlerinin sağlanması için tüm kamu ve özel sektör paydaşlarıyla 2018'i tamamladıklarını dile getirerek, "2019 yılı içerisinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen ise 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 20 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlandığını belirterek, "Amacımız 2020 yılında, elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Pınar ise kesintisiz ve kaliteli hizmet hedefiyle 2019'da proje ve yatırımlara özenle devam edeceklerini kaydetti.