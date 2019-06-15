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Hedef Eximbank'taki KOBİ oranını yüzde 75'e çıkarmak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 70'lere getirdik, üyes sayısını 11 bin civarına getirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 12 bin 500'e çıkarmak ve KOBİ oranını da yüzde 75'e çıkarmak." dedi.

Hedef Eximbank'taki KOBİ oranını yüzde 75'e çıkarmak
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 70'lere getirdik, üyesi sayısını 11 bin civarına getirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 12 bin 500'e çıkarmak ve KOBİ oranını da yüzde 75'e çıkarmak." dedi.

Bakan Pekcan, Anadolu Yakası ziyaretleri kapsamında, Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesinde bir otomotiv şirketini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Fabrika çalışanları ile bir araya gelen Pekcan buradaki konuşmasında, üretici ve emekçilerin önemine dikkati çekerek, çalışanlara verdikleri emekten ötürü teşekkür etti.

Türkiye'nin otomotiv yedek parça üretim ve ihracatının her geçen gün arttığına işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Sizler üretenler olarak sahada vazifenizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bizler de hükümet olarak ve ekonomi olarak, dünyada, ekonomi dünyasında her alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek ve dünyanın refah seviyesinden Türk vatandaşının daha fazla pay alabilmesini temin için gece gündüz koşturuyoruz.

Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 70'lere getirdik, üyesi sayısını 11 bin civarına getirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 12 bin 500'e çıkarmak ve KOBİ oranını da yüzde 75'e çıkarmak. Eximbank kaynaklarının tabana, halka yayılmasını hedefliyoruz."

Bakan Pekcan'dan hasta ziyareti

Bakan Pekcan, daha sonra Tuzla Devlet Hastanesi'ne geçti.

Burada yatan hastaları ziyaret eden, onlarla yakından ilgilenen Pekcan, hasta yakınlarına bir istekleri olup olamadığını sordu.
Hastaların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Pekcan, daha sonra yenidoğan ünitesini ziyaret etti.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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